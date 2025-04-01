В Омске зафиксированы первые укусы клещей в 2025 году

Управление Роспотребнадзора по Омской области сообщает во вторник, 1 апреля 2025 года, о первых случаях присасывания клеща.
Они, как заявляется, зафиксированы 27 марта 2025 года на территории Кировского и Центрального административных округов г. Омска.
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Отметим, что в 2024 году первые укусы клещей зафиксировали 6 апреля, а в 2023 году — 27 марта.
Напомним, что в Омской области эндемичными территориями по клещевым инфекциям считаются 15 сельских районов области (Тюкалинский, Горьковский, Тевризский, Знаменский, Тарский, Большеуковский, Большереченский, Усть- Ишимский, Муромцевский, Крутинский, Колосовский, Нижнеомский, Седельниковский, Саргатский, Омский) и город Омск.