В Ростовской области обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны

В Ростовской области уничтожили немецкую осколочно-фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Как уточнили в ведомстве, 50-килограммовый боеприпас обнаружили во время земляных работ в двух километрах от поселка Задонского Багаевского района. Обезвреживали находку специалисты пиротехнического расчета Донского спасцентра МЧС России.
Всего с начала 2025 года донские саперы ликвидировали девять авиабомб и 47 других боеприпасов. В частности, ранее обезвредили фугасную авиабомбу, найденную на окраине села Пешково Ростовской области.