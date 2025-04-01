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В Ростовской области обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны

Найденную вблизи поселка немецкую авиабомбу обезвредили в Ростовской области.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области уничтожили немецкую осколочно-фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Как уточнили в ведомстве, 50-килограммовый боеприпас обнаружили во время земляных работ в двух километрах от поселка Задонского Багаевского района. Обезвреживали находку специалисты пиротехнического расчета Донского спасцентра МЧС России.

Всего с начала 2025 года донские саперы ликвидировали девять авиабомб и 47 других боеприпасов. В частности, ранее обезвредили фугасную авиабомбу, найденную на окраине села Пешково Ростовской области.