РЖД восстановили работу сайта после DDoS-атаки

«Продажа билетов вновь доступна на сайте и через веб-приложение РЖД… Работа сайта РЖД восстановлена. В связи с продолжающимися атаками и повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании еще могут наблюдаться отдельные затруднения. Наши специалисты совместно с причастными организациями ведут работу над обеспечением бесперебойного доступа к интернет-сервисам, в том числе мобильному приложению “РЖД Пассажирам”, — говорится в сообщении РЖД.