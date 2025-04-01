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РЖД восстановили работу сайта после DDoS-атаки

РЖД восстановили работу сайта после массированной DDoS-атаки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. РЖД после массированной DDoS-атаки восстановили работу сайта и продажу билетов на поезда на нем, сообщила компания.

Сайт и мобильное приложение РЖД перестали работать около 11.00 мск. РЖД позднее сообщили, что эти сервисы подверглись массированной DDoS-атаке. Компания старается восстановить их работу. Отмечалось, что кассы на вокзалах работают штатно и продажа билетов в них идет в обычном режиме.

«Продажа билетов вновь доступна на сайте и через веб-приложение РЖД… Работа сайта РЖД восстановлена. В связи с продолжающимися атаками и повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании еще могут наблюдаться отдельные затруднения. Наши специалисты совместно с причастными организациями ведут работу над обеспечением бесперебойного доступа к интернет-сервисам, в том числе мобильному приложению “РЖД Пассажирам”, — говорится в сообщении РЖД.