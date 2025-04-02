Кроссворд на 2 апреля 2025

2 апреля, в день рождения Ганса Христиана Андерсена, отмечаем Международный день детской книги. Именно с детских книг начинается наша любовь к чтению и увлекательным историям, которые учат дружбе, смелости и вере в чудеса. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить добрые сказки и любимых персонажей.