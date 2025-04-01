Студентов массово отчислили в одном из вузов на западе Казахстана

1 апреля возмущенные родители студентов собрались у здания университета. Они заявили, что учебное заведение массово отчислило учащихся, включая как первокурсников, так и студентов выпускных курсов.
«Моя дочь учится в этом вузе на третьем курсе. Через два месяца уже учебный год заканчивается. Мы вовремя оплачиваем за учебу. Порядка 600 тысяч тенге в год. Неделю назад нам сообщили, что дочка отчислена из-за того, что не посещала занятия. Да, не скрываю, она не всегда ходит на пары. Но в этом вузе большая часть студентов так обучается. За сессии каждый раз платим по 30−40 тысяч тенге. Зачем тогда деньги берут? Дали бы уже доучиться до конца третьего курса, чтобы мы могли перевестись в другое учебное заведение», — рассказывает жительница Актобе Динара Бекмурзина.
Среди возмущенных были и сами студенты. Одна из учащихся утверждает, что обучается в вузе дистанционно, однако, несмотря на это, ее также отчислили за систематические пропуски.
«Я буду судиться с вузом. У меня по договору дистанционное обучение. Сессию сдаю вовремя, оплату произвожу тоже своевременно. Меня почему отчислили? Без уведомлений, без предупреждений. Сразу 350 человек просто выбросили на улицу в конце учебного года», — возмущается студентка вуза Куралай Курман.
Для урегулирования ситуации в вуз прибыл заместитель акима области Жолдас Батырхан. Он призвал студентов и их родителей решать проблему в правовом поле.
«У каждого студента есть договор, составленный с университетом. Что там конкретно написано, мне неизвестно. Но формулировка в приказе такова: более 40 часов пропуска занятий без уважительной причины. Мы сейчас тоже ведем переговоры с руководством вуза. А родителям и студентам советуем обратиться в суд. Пока другого выхода не видим», — сообщил заместитель акима Актюбинской области Жолдас Батырхан.
В университете утверждают, что массовое отчисление студентов проведено в рамках закона, однако комментируют ситуацию крайне сдержанно.
«Всего было отчислено 350 студентов. 91 из них — за то, что они не произвели оплату. Остальные 259 — за систематические пропуски. Все отчислены приказом ректора. Сам ректор сейчас на больничном. В феврале была проверка, и по ее итогам обнаружились эти данные», — прокомментировала руководитель отдела организации учебного процесса Казахско-русского международного университета Акнур Кадырбек.
По данным администрации вуза, в учебном заведении обучается более 2000 студентов. Здесь заверяют, что занятия проходят в полном объеме, а проблем с преподавательским составом нет. Однако среди студентов распространяются слухи о возможном закрытии университета, которые руководство опровергает.