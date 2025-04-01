Студентов массово отчислили в одном из вузов на западе Казахстана

«Моя дочь учится в этом вузе на третьем курсе. Через два месяца уже учебный год заканчивается. Мы вовремя оплачиваем за учебу. Порядка 600 тысяч тенге в год. Неделю назад нам сообщили, что дочка отчислена из-за того, что не посещала занятия. Да, не скрываю, она не всегда ходит на пары. Но в этом вузе большая часть студентов так обучается. За сессии каждый раз платим по 30−40 тысяч тенге. Зачем тогда деньги берут? Дали бы уже доучиться до конца третьего курса, чтобы мы могли перевестись в другое учебное заведение», — рассказывает жительница Актобе Динара Бекмурзина.