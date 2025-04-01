Путин передал советские монеты для создания памятника на Поклонной горе

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал советские монеты, которые хранились у него и у членов его семьи, для создания памятника на Поклонной горе в Москве, приуроченного к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в Кремле.
Монеты переданы белорусскому общественному деятелю, паралимпийцу Алексею Талаю. От имени главы государства их передал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, соответствующая видеозапись размещена в Telegram-канале Кремля.
«Он (Путин — ред.) собрал вот эти советские деньги. То, что лежало у него, у него в семье. И попросил обязательно вам это передать, потому что, во-первых, такие усилия в год 80-летия Победы для нас для всех — это то, что очень трудно переоценить», — сказал Песков на встрече с Талаем.
Песков назвал великолепной работу Талая по созданию памятника, отметив, что она является поучительной для молодого поколения.
«От Путина все передаю», — добавил Песков, сложив горсть монет в специальную шкатулку.
Президент России узнал о проекте во время церемонии вручения госнаград в мае 2024 года от самого Талая, удостоенного российского ордена Дружбы. Путин поддержал инициативу и обещал передать хранящиеся у него монеты.
В рамках проекта семьи из Белоруссии и России передают сохранившиеся у них монеты СССР для переплавки на памятник воинам — освободителям страны от фашизма. Для первых двух памятников монеты были переданы от семьи президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Скульптура в виде солдатского письма — «треугольника» — станет третьей по счету в рамках проекта «Живая память благодарных поколений» (первая установлена в Минске в 2022 году, вторая — в Брестской крепости в 2024 году).