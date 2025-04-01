Новый протокол сбора биоматериалов поможет уточнить влияние ковида на опухоли

По словам ученых, изучение и учет всех этих последствий заражения ковидом пока сильно затруднен, так как существующие протоколы сбора биоматериалов и формирования биобанков подразумевают, что в них хранится лишь один тип образцов тканей, клеток, ДНК или других биоматериалов. Это не позволяет полноценно изучать то, как влияют друг на друга коронавирусная инфекция и злокачественные новообразования.