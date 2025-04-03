Ответы на кроссворд от 2 апреля 2025: интересные факты про Международный день детской книги

По горизонтали:
1. Андерсен
Сказки Ганса Христиана Андерсена — не только увлекательные истории, но и незыблемые уроки добродетели и жизненной стойкости. «Гадкий утенок», «Дюймовочка», «Стойкий оловянный солдатик», «Принцесса на горошине», «Снежная королева», «Русалочка» и множество других произведений датского писателя любимы во всем мире. В память о сказочнике в Сосновом Бору создан детский игровой комплекс Андерсенград, а в Шанхае — тематический парк.
2. Алиса
Алиса Селезнева, «девочка с Земли» из научно-фантастического будущего, стала главной героиней цикла книг Кира Булычева «Приключения Алисы». Цикл, создававшийся с 1965 по 2003 год, рассказывает о ее многочисленных приключениях в космосе, на Земле, в прошлом и даже в сказочных мирах. Многие из этих историй были экранизированы.
3. Бим
Повесть «Белый Бим Черное ухо» Гавриила Троепольского была отмечена Государственной премией СССР в 1975 году. В 1998 году в Воронеже был установлен памятник Биму, а в 1977 году Станислав Ростоцкий экранизировал повесть, создав фильм, номинированный на премию «Оскар» и получившей признание на многих кинофестивалях.
4. Милн
Создав Винни-Пуха, английский писатель Алан Милн добился всемирной славы. Однако этот успех имел и обратную сторону: цикл о медвежонке полностью затмил все его другие, ранее популярные произведения для взрослых. Несмотря на это, Милн не считал себя детским писателем и утверждал, что пишет для детей с такой же серьезностью, как и для взрослых.
5. Янссон
Муми-тролли, придуманные финской писательницей Туве Янссон, стали культовыми персонажами детской литературы. Серия книг о муми-троллях, изначально написанная на шведском языке, переведена на десятки языков и любима читателями во всем мире, включая Россию. Эти миниатюрные существа, напоминающие то ли ожившие игрушки, то ли маленьких бегемотиков, уходят корнями в скандинавский фольклор. Считается, что они произошли от троллей и когда-то обитали в домах людей, подобно домовым. С развитием технологий и исчезновением печей им пришлось искать новые дома. Интересно, что изначально Туве Янссон использовала образ Муми-тролля, которого тогда называла Снорком, в качестве своей личной подписи, и ранние изображения Снорка заметно отличаются от привычного нам облика муми-тролля — он был более худым и имел рожки.
6. Волков
Сказка Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города» вдохновлена «Удивительным волшебником из страны Оз» Лаймена Баума, но не является простым переводом. Хотя основные сюжетные линии могут показаться схожими, при более внимательном рассмотрении обнаруживаются многочисленные и значительные различия между этими произведениями. Интересно, что, будучи переработкой, «Волшебник Изумрудного города» сам стал источником множества переводов на другие языки, в том числе на английский и немецкий, и приобрел широкую известность. В 1962 году Волков уточнил в послесловии и на титульном листе, что его книга основана на сказке Баума.
По вертикали:
1. Айболит
Корней Чуковский подарил миру одного из самых любимых детских персонажей — доктора Айболита. Его приключения описаны в стихотворных сказках и повести «Доктор Айболит». В сказках Айболит предстает как заботливый лекарь, готовый прийти на помощь всем нуждающимся: он лечит африканских зверей шоколадом и гоголем-моголем, а также спасает детей от Бармалея на аэроплане. Имя «Айболит» стало нарицательным, обозначая доброго и отзывчивого врача.
2. Линдгрен
Астрид Линдгрен — шведская писательница, автор всемирно известных книг для детей, таких как трилогии о Малыше и Карлсоне и о Пеппи Длинныйчулок. В России ее произведения стали популярными благодаря переводам Лилианны Лунгиной. В Швеции вклад Астрид Линдгрен в культуру отмечен помещением ее портрета и изображения ее самой известной героини, Пеппи Длинныйчулок, на банкноту 20 шведских крон образца 2015 года.
3. Премия
В 1956 году Международный комитет по детской и юношеской литературе ЮНЕСКО учредил Международную премию имени Ганса Христиана Андерсена для детских писателей. С 1966 года эта престижная награда также стала присуждаться иллюстраторам детских книг.
4. Финн
Гекльберри Финн, или Гек, — персонаж, созданный Марком Твеном и ставший одним из главных героев его повестей «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна». Реальным прототипом для Гека послужил друг детства писателя, Том Блэнкеншип. Примечательно, что имя персонажа происходит от английского слова «huckleberry», обозначающего североамериканские ягоды, и с середины XIX века это слово также употребляется для обозначения «незначительного человека».
5. Носов
«Незнайка на Луне» Николая Носова — не просто сказка, а остроумный сатирический роман, завершающий цикл о приключениях Незнайки. В этом произведении, выполненном в жанре научной фантастики, Носов отходит от привычного деления на «малышей» и «малышек», называя всех персонажей «коротышками» и наделяя их чертами, более свойственными взрослым. По мотивам книги в конце 1990-х годов был снят многосерийный мультфильм на российской киностудии FAF Entertainment.
6. Роулинг
Джоан Роулинг — британская писательница, чье имя навсегда вошло в историю литературы благодаря феноменальному успеху серии романов о Гарри Поттере. Эти книги не только получили множество престижных наград, но и стали самой продаваемой книжной серией в истории, с тиражом более 500 миллионов экземпляров, а также легли в основу одной из самых кассовых кинофраншиз. Путь к успеху, однако, был непростым: рукопись «Гарри Поттера» отвергли двенадцать издательств, прежде чем Барри Каннингем из Bloomsbury поверил в потенциал книги. Решающую роль, по легенде, сыграла Алиса Ньютон, дочь председателя Bloomsbury, которая, прочитав первую главу, настоятельно потребовала продолжения. Даже после согласия на публикацию Каннингем советовал Роулинг найти более надежный источник дохода, сомневаясь в прибыльности детских книг.
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