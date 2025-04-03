Ответы на кроссворд от 2 апреля 2025: интересные факты про Международный день детской книги

5. Янссон

Муми-тролли, придуманные финской писательницей Туве Янссон, стали культовыми персонажами детской литературы. Серия книг о муми-троллях, изначально написанная на шведском языке, переведена на десятки языков и любима читателями во всем мире, включая Россию. Эти миниатюрные существа, напоминающие то ли ожившие игрушки, то ли маленьких бегемотиков, уходят корнями в скандинавский фольклор. Считается, что они произошли от троллей и когда-то обитали в домах людей, подобно домовым. С развитием технологий и исчезновением печей им пришлось искать новые дома. Интересно, что изначально Туве Янссон использовала образ Муми-тролля, которого тогда называла Снорком, в качестве своей личной подписи, и ранние изображения Снорка заметно отличаются от привычного нам облика муми-тролля — он был более худым и имел рожки.