Бомжи разных эпох заполонили музей Петербурга

Кроме того, в музее запланированы тематические лекции, мастер-классы и встречи с теми, кто был бездомным, но смог вернуться к обычной жизни. Организаторы рассчитывают, что музей станет местом для диалога между общественностью, государственными структурами и благотворительными организациями, помогающими людям, находящимся в сложных жизненных ситуациях.