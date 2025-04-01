Бомжи разных эпох заполонили музей Петербурга

Экспозиция включает не только фотографии и артефакты, показывающие жизнь бездомных, но и личные истории тех, кто лишился дома и оказался в тяжелых обстоятельствах. Организаторы запланировали обсуждение причин бездомности, разрушение стереотипов и предложение решений данной проблемы.
«Мы не ставим целью идеализацию бродяжничества и бездомных людей. Нужно понимать, что мы рассказываем о социальном явлении и его истории, о том, как жили бездомные люди в разные времена» — заявляют на сайте музея.
Кроме того, в музее запланированы тематические лекции, мастер-классы и встречи с теми, кто был бездомным, но смог вернуться к обычной жизни. Организаторы рассчитывают, что музей станет местом для диалога между общественностью, государственными структурами и благотворительными организациями, помогающими людям, находящимся в сложных жизненных ситуациях.