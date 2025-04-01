Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бомжи разных эпох заполонили музей Петербурга

Необычный музей открылся в городе на Неве. 1 апреля двери для своих посетителей распахнул музей бомжей. Издание Петербург2 сообщает, что на Гороховой улице теперь можно увидеть экспозицию, посвященную людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Экспозиция включает не только фотографии и артефакты, показывающие жизнь бездомных, но и личные истории тех, кто лишился дома и оказался в тяжелых обстоятельствах. Организаторы запланировали обсуждение причин бездомности, разрушение стереотипов и предложение решений данной проблемы.

«Мы не ставим целью идеализацию бродяжничества и бездомных людей. Нужно понимать, что мы рассказываем о социальном явлении и его истории, о том, как жили бездомные люди в разные времена» — заявляют на сайте музея.

Кроме того, в музее запланированы тематические лекции, мастер-классы и встречи с теми, кто был бездомным, но смог вернуться к обычной жизни. Организаторы рассчитывают, что музей станет местом для диалога между общественностью, государственными структурами и благотворительными организациями, помогающими людям, находящимся в сложных жизненных ситуациях.