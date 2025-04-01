На юге России реализуется свыше 60 проектов цифровой трансформации

Современные реалии предлагают бизнесу постоянно работать над внедрением различных инноваций. Но также важно делать это стратегически, чтобы от такого внедрения был максимальный эффект. Для этого применяются большие данные, AI-решения и комплексные цифровые платформы. По данным Сбера, 84 компании на Юге России и Северном Кавказе уже используют эти инструменты.