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На юге России реализуется свыше 60 проектов цифровой трансформации

Технологии уже стали одним из ключевых факторов успеха для многих компаний.

Источник: Комсомольская правда

Современные реалии предлагают бизнесу постоянно работать над внедрением различных инноваций. Но также важно делать это стратегически, чтобы от такого внедрения был максимальный эффект. Для этого применяются большие данные, AI-решения и комплексные цифровые платформы. По данным Сбера, 84 компании на Юге России и Северном Кавказе уже используют эти инструменты.

К примеру, после внедрения авиакомпанией «Азимут» чат-бота, искусственный интеллект стал решать 86% запросов от авиапутешественников, включая нестандартные.

— Технологии становятся одним из ключевых фактором успеха в современном мире. Бизнес, который использует инновации, становится эффективнее и конкурентоспособнее. Наибольший спрос на технологические решения банка и партнеров приходится на Ставропольский и Краснодарский края, а также Ростовскую область — в общей сложности там реализуется более 60 проектов цифровой трансформации, — отметил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

Благодаря современным решениям в Ставропольском крае был построен жилой комплекс, который стал первым в крае проектом, где создана единая цифровая инфраструктура для комфортной жизни. А девелопер из Краснодара стал активно использовать решения по 3D-визуализации.

Как отмечают эксперты, технологии кардинально меняют рынок, и цифровая трансформация становится неотъемлемой частью стратегического развития.