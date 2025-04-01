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В Перми с 20 апреля стартует масштабная травля грызунов

Мероприятие направлено на улучшение санитарной ситуации в городе.

Источник: Комсомольская правда

Ежегодная сплошная дератизация в Перми пройдет с 20 апреля по 20 мая. Мероприятие направлено на снижение численности грызунов и улучшение санитарной ситуации в городе. В кампании по борьбе с грызунами примут участие школы, детские сады, дома культуры, многоквартирные дома, находящиеся под управлением управляющих компаний и ТСЖ, а также предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Все используемые средства для дератизации сертифицированы, безопасны для людей и домашних животных, и имеют разрешение на применение. Эффективность дератизации считается достигнутой, если в течение трех месяцев после обработки грызуны не появляются на обработанном объекте» — поясняют в ведомстве.

В администрациях районов города начали работать горячие линии, куда жители могут сообщать о недостаточной уборке контейнерных площадок, незаконных свалках и обнаруженных грызунах.

Если управляющие компании, ТСЖ или ЖСК не проводят дератизацию в многоквартирных домах, жильцы могут обратиться в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края, приложив фото или видео доказательства, для привлечения к ответственности.