В Перми с 20 апреля стартует масштабная травля грызунов

Ежегодная сплошная дератизация в Перми пройдет с 20 апреля по 20 мая. Мероприятие направлено на снижение численности грызунов и улучшение санитарной ситуации в городе. В кампании по борьбе с грызунами примут участие школы, детские сады, дома культуры, многоквартирные дома, находящиеся под управлением управляющих компаний и ТСЖ, а также предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.