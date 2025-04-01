В Зоосаду Деда Мороза родился ягненок элегантной породы бордер-лейстер

В Зоосаду Деда Мороза (филиал Московского зоопарка) родился ягненок породы бордер-лейстер, сообщается на странице учреждения во «ВКонтакте». Он появился на свет в начале марта.
«Сейчас детеныш питается молоком матери и уже проявляет заметную активность, что говорит о его хорошем здоровье. В настоящее время вся семья проживает в теплом вольере, в котором созданы комфортные условия для жизни», — говорит генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Как уточнили в зоосаду, у представителей породы бордер-лейстер элегантный внешний вид. У таких овец длинная белая шерсть, длинные уши и «изогнутый римский нос».
У бордер-лейстера дружелюбный и покладистый нрав. У самок ярко выражен материнский инстинкт — они заботятся о потомстве уже во время беременности.