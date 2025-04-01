В Зоосаду Деда Мороза родился ягненок элегантной породы бордер-лейстер

«Сейчас детеныш питается молоком матери и уже проявляет заметную активность, что говорит о его хорошем здоровье. В настоящее время вся семья проживает в теплом вольере, в котором созданы комфортные условия для жизни», — говорит генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.