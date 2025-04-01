С начала года численность казахстанцев увеличилась на 32 тысячи

Самыми густонаселенными регионами Казахстана являются Алматы (2 300 876) и Туркестанская область (2 154 130). В столице Казахстана проживают 1 544 142 человека. В Шымкенте — 1 261 709 человек. Меньше всего человек проживают в области Улытау (221 290 тысяч человек).