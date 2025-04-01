С начала года численность казахстанцев увеличилась на 32 тысячи

По данным Бюро, в Казахстане проживают 20 316 155 человек. Из них 12 813 769 казахстанцев живут в городах, 7 502 386 человек — в селах.
Согласно подсчетам, с начала 2025 года численность увеличилась на 32 756 человек (в январе 2025 года — 20 283 399).
Самыми густонаселенными регионами Казахстана являются Алматы (2 300 876) и Туркестанская область (2 154 130). В столице Казахстана проживают 1 544 142 человека. В Шымкенте — 1 261 709 человек. Меньше всего человек проживают в области Улытау (221 290 тысяч человек).
В феврале нынешнего года мы писали, что численность населения Казахстана превысила 20 млн человек.