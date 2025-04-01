Более 6,5 тысяч призывников из Башкирии отправятся на службу

В ходе весенней призывной кампании 2025 года из Башкирии планируется направить на службу свыше 6,5 тысяч молодых людей. По информации военного комиссариата региона, основная масса новобранцев будет распределена в учебные подразделения, где они пройдут подготовку по современным военным специальностям.