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Более 6,5 тысяч призывников из Башкирии отправятся на службу

Отправка призывников планируется со сборного пункта в войска в середине апреля.

Источник: Комсомольская правда

В ходе весенней призывной кампании 2025 года из Башкирии планируется направить на службу свыше 6,5 тысяч молодых людей. По информации военного комиссариата региона, основная масса новобранцев будет распределена в учебные подразделения, где они пройдут подготовку по современным военным специальностям.

Отправка призывников в войска намечена на середину апреля. При этом представители военкомата подчеркивают, что солдаты срочной службы не будут задействованы в выполнении задач специальной военной операции.

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