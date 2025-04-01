В ТРЦ и на рынках Ростова-на-Дону выявили нарушения требований безопасности

Ряд нарушений выявили в Ростове-на-Дону во время проверки мест массового скопления людей. Об этом на заседании антитеррористической комиссии сообщил начальник управления торговли Алексей Зайдлин.
По словам чиновника, инспекция прошла в крупных торговых центрах города, а также на рынках и объектах общепита. Материалы по всем недочетам уже направили для составления административных протоколов.
Отчет заслушал глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин. Градоначальник потребовал оперативно организовать встречу с руководителями торговых объектов и предприятий общественного питания, чтобы напомнить им о правилах безопасности. Также Александр Скрябин поручил сделать все необходимое для повышения защищенности объектов.
Напомним, массовую проверку провели по поручению врио губернатора Юрия Слюсаря. Донской глава потребовал осмотреть все места скопления людей в регионе после пожара после пожара в торговом центре «Галерея Астор».