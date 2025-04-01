Какая птица стала символом 2025 года в России

Они действительно очень сообразительные и предприимчивые. К примеру, если грач найдет засохший хлеб, то отнесет его к ближайшей луже, чтобы размочить. А еще они помогают себе добывать пропитание подручными средствами. Если жук или личинка спрятались в укромном месте, то грач может их вытащить с помощью длиной веточки. В лабораторных условиях грачи могли самостоятельно изготавливать из проволоки крючки и подбирать камни нужной формы.