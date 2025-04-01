Какая птица стала символом 2025 года в России

Почти 30 лет Союз охраны птиц России выбирает пернатый символ года. В ушедшем году им был чиж, а в наступившем 2025-м официальный титул перешел грачу, который издревле считается предвестником весны («Грач прилетел — через месяц снег сойдет», «Грач на горе — так и весна на дворе», «Коли грачи прямо на гнезда летят — весна будет теплая, дружная, и полая вода сбежит вся разом»). В честь Международного дня птиц, который отмечается 1 апреля, расскажем немного интересных фактов о грачах.
Почему грача так называют
Наши предки придумали грачу такое необычное название из-за характерного звука «гра», который издает птица. То есть она не каркает, как ворона, а громко и резко «гракает».
В «Этимологическом словаре современного русского языка» под редакцией А. К. Шапашникова сказано, что слово «грач» — это производное от древнерусского «гракь» («карканье, грай, каркающая птица»), образованного от звукоподражательного глагола «гракати».
Как не перепутать грача с вороном
По латыни грача называют Corvus frugilegus, что дословно переводится как «ворон, собирающий плоды». Да и относится птица к семейству врановых (ее близкие родственники — вороны, галки, сороки и еще порядка 120 видов). Но все же грач — это не ворон, хотя внешнее сходство определенно есть, поэтому их часто путают, особенно молодых птиц.
Основные отличия грача и ворона
- Оперение. У грачей полностью черное оперение (нет никаких контрастных вкраплений) с металлическим переливом. Также у них нет характерной для ворона «бородки» из перьев под клювом.
- Клюв. Заметно тоньше, у взрослых птиц вокруг клюва есть участок белесой кожи.
- Размер и вес. Грач заметно меньше. Длина его тела достигает 43−50 см, а вес — 300−500 г. В то время как длина ворона — 60−70 см, а вес — до 1,5 кг.
- Манера летать. Грач достаточно легко взлетает с места. Ворон же разбегается, тяжело взмахивая крыльями.
- Поведение. Вороны — одиночки или живут парами. Грачи, напротив, предпочитают сбиваться в шумные стаи. Они селятся большими колониями, или грачевниками.
Какая продолжительность жизни у грачей
В природе грачи живут в среднем 15−20 лет. В неволе в два раза дольше — 30−50 лет.
Насколько грачи умные
Они действительно очень сообразительные и предприимчивые. К примеру, если грач найдет засохший хлеб, то отнесет его к ближайшей луже, чтобы размочить. А еще они помогают себе добывать пропитание подручными средствами. Если жук или личинка спрятались в укромном месте, то грач может их вытащить с помощью длиной веточки. В лабораторных условиях грачи могли самостоятельно изготавливать из проволоки крючки и подбирать камни нужной формы.
Еще у них хорошая память. Они могут узнать когда-то напугавшего их человека, даже если он попытается изменить свою внешность. Некоторые ученые даже сравнивают интеллект грачей с когнитивными способностями шимпанзе.
Кстати, грачи могут не только освоить какой-то интересный навык, но и обучить ему своих соплеменников. Кроме того, они не прочь порезвиться. Например, поиграть друг с другом в догонялки.
На каких деревьях гнездятся грачи
Грачи, как правило, селятся в населенных пунктах или их окрестностях. Гнездятся на деревьях, примерно на высоте 5−20 метров над землей. Нередко на одном дереве можно увидеть до 50 гнезд. Для «прописки» грачи чаще всего выбирают березы, тополя, липы, дубы, клены, ивы, сосны и ели.
Сколько в России грачей
С 1 марта по 31 мая 2025 года в рамках кампании «Грач — птица года» Союз охраны птиц проводит масштабную всероссийскую акцию по переписи колоний грачей. Участие в ней может принять каждый желающий. По предварительным данным, на 1 апреля было учтено 5228 гнездований грача.
В целом орнитологи отмечают снижение популяции этих пернатых. Так, в 2024 году в северных районах Ростовской области грачи полностью исчезли. В 2025 году Пермские специалисты пожаловались, что за последние 40 лет численность птиц в крае сократилась более чем в 20 раз. Среди причин — вырубка деревьев, сокращение площади распаханных земель, интенсивная застройка, изменение экологической обстановки