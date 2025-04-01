В Казани не введут абонементы на парковки, но могут повысить штрафы для юридических лиц

Кроме того, мэрия рассматривает возможность увеличения штрафа для юридических лиц. Мэрия Казани подготовила законодательную инициативу для Госсовета РТ, которая предполагает повышение штрафа для юрлиц до 5 тыс. рублей. В рамках поддержки бизнеса для них сохранят 50% скидку — они будут платить только 1 250 рублей, в то время как физические лица, нарушившие правила, по-прежнему будут платить 2,5 тыс. рублей.