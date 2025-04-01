Режиссер Невзоров раскритиковал Сарика Андреасяна после слов о Тарковском

Дмитрий Владимирович — человек очень творческий, и мне удалось эту его творческую натуру зацепить, поэтому он честно обозначил какие-то вещи, которые драматургически внутри его персонажа были не дотянуты или не реализованы: в чем его боль, почему он такой? После этого разговора произошел переломный момент, мы с авторской группой стали отвечать на эти вопросы, стали вносить это в сценарий. В итоге на передний план и проекта, и персонажа вышла совсем другая глубина. Более того, когда я первый раз отправлял Дмитрию Владимировичу сценарий, я и сам как режиссер не хотел снимать этот сериал. Видимо, подсознательно чувствовал, что в нем не хватает той самой чувственно-эмоциональной глубины. А когда мы ее раскрутили и реализовали, когда ответили сами себе на все вопросы, сериал вдруг стал очень классным. И когда я отправил Дмитрию Владимировичу новую версию, он сказал: «Да, это совсем другой разговор, я буду в этом сниматься».