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В Омске на здании депстроительства появится мемориальная доска участнику СВО

Окончательное решение по этому вопросу примут депутаты Омского горсовета.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 2 апреля, в Омском городском совете пройдет заседание по социальным вопросам. В числе прочего в повестке — установка мемориальной доски герою СВО.

Примечательно, что по планам она должна появиться на фасаде здания департамента строительства мэрии по улице Либкнехта, 33. Именно здесь до подписания контракта, с декабря 2006 года по июль 2023, работал Владимир Викторович Гусаров.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, наш земляк был посмертно награжден орденом Мужества.

Как сообщает «Вечерний Омск», с инициативой установки мемориальной доски Владимиру Гусарову выступили его вдова и департамент строительства. Окончательное решение этого вопроса за депутатами.