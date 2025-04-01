В Омске на здании депстроительства появится мемориальная доска участнику СВО

Завтра, 2 апреля, в Омском городском совете пройдет заседание по социальным вопросам. В числе прочего в повестке — установка мемориальной доски герою СВО.
Примечательно, что по планам она должна появиться на фасаде здания департамента строительства мэрии по улице Либкнехта, 33. Именно здесь до подписания контракта, с декабря 2006 года по июль 2023, работал Владимир Викторович Гусаров.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, наш земляк был посмертно награжден орденом Мужества.
Как сообщает «Вечерний Омск», с инициативой установки мемориальной доски Владимиру Гусарову выступили его вдова и департамент строительства. Окончательное решение этого вопроса за депутатами.