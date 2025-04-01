Женщина случайно выбросила флешку с биткоинами

Пара долго искала флешку, опустошала мусорные баки, однако все это время понимала, что уже слишком поздно. По словам Харт, Том «был великолепен»: он не кричал на нее, не обвинял ее, однако его молчание говорило о многом. «Эти деньги были бы нашим будущим — дом, отпуск, все, а я выбросила их вместе с кучей ненужной почты», — с сожалением отметила женщина.