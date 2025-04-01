Женщина случайно выбросила флешку с биткоинами

Жительница Великобритании Элли Харт решила навести порядок в доме и избавиться от ненужных вещей. Среди выброшенного оказались спутанные провода и USB-накопитель, который, как выяснилось позже, хранил биткоины на сумму 3,8 миллиона долларов (325 миллионов рублей). Об этом пишет Daily Star.
Харт рассказала, что устройство просто лежало в ящике с пустыми квитанциями и разряженными батарейками. «Я подумала, что это одна из моих школьных флешек, поэтому без сожалений выбросила», — поделилась женщина.
Несколько дней спустя ее муж Том спросил жену, куда она дела накопитель. Тогда Харт поняла, что допустила ошибку, которую позже назвала «самой страшной из всех, что когда-либо совершала».
Пара долго искала флешку, опустошала мусорные баки, однако все это время понимала, что уже слишком поздно. По словам Харт, Том «был великолепен»: он не кричал на нее, не обвинял ее, однако его молчание говорило о многом. «Эти деньги были бы нашим будущим — дом, отпуск, все, а я выбросила их вместе с кучей ненужной почты», — с сожалением отметила женщина.
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