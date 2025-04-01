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Книги Рю Мураками, Фредрика Бакмана и Норы Сакавич запретили распространять в Беларуси

Книги Мураками, Бакмана и Сакавич запретили распространять в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министерство информации расширило список запрещенных к распространению в Беларуси печатных изданий, информирует пресс-служба ведомства.

Так, в список запрещенных печатных изданий вошли еще 27 книг, сейчас он включает 92 издания. Как отметили в Мининформе, список пополнился согласно решению Республиканской комиссии по проведению оценки символики, атрибутики, информпродукции.

— Все эти издания способны нанести вред национальным интересам нашей страны, — прокомментировали в Мининформе.

В частности, сейчас в перечень включили три книги шведского писателя Фредрика Бакмана «Медвежий угол», «Мы против вас», «После бури». Также добавлена трилогия Норы Сакавич «Лисья нора», «Король воронов» и «Свита короля». Также под запрет попала книги: Джеффри Евгенидис «Девственницы-самоубийцы», Дэвид Митчелл «Облачный атлас», Стивен Чбоски «Хорошо быть тихоней», Майкл Каннингем «Дом на краю света».

Полный список запрещенных к продаже произведений — на сайте Мининформации.

При выявлении фактов распространения изданий из списка запрещенных министерство может прекратить срок действия свидетельства о госрегистрации в качестве распространителя печатных изданий.

И Генпрокуратура сообщила, что изображение черного орла с буквой «О» признано экстремистским в Беларуси.

Еще литовец может сесть на 10 лет, ввезя в Беларусь опасный порошок в «киндерах».