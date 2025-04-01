Книги Рю Мураками, Фредрика Бакмана и Норы Сакавич запретили распространять в Беларуси

В частности, сейчас в перечень включили три книги шведского писателя Фредрика Бакмана «Медвежий угол», «Мы против вас», «После бури». Также добавлена трилогия Норы Сакавич «Лисья нора», «Король воронов» и «Свита короля». Также под запрет попала книги: Джеффри Евгенидис «Девственницы-самоубийцы», Дэвид Митчелл «Облачный атлас», Стивен Чбоски «Хорошо быть тихоней», Майкл Каннингем «Дом на краю света».