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Белорусы жалуются на фейковые опросы от имени Белорусского радио

Белорусов предупредили об опросах мошенников под видом Белорусского радио.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси распространяется новое мошенничество, связанное с фейковыми опросами якобы от имени Белорусского радио, проинформировал телеграм-канал Министерства информации.

На странные звонки с белорусских мобильных номеров якобы с Белорусского радио стали жаловаться радиослушатели «Первого национального канала». Белорусы говорят, что неизвестные представляются сотрудниками Белорусского радио, говоря, что проводят якобы анкетирование и изучают общественное мнение. При этом на «Первом национальном канале» это опровергают.

— В действительности «Первый национальный канал» Белорусского радио никаких подобных опросов не проводит и тем более не собирает данные слушателе через телефонные обзвоны, — говорится в сообщении.

Белорусов призвали быть бдительными и не передавать мошенникам личные данные.

Тем временем книги Рю Мураками, Фредрика Бакмана и Норы Сакавич запретили распространять в Беларуси.

И Генпрокуратура сообщила, что изображение черного орла с буквой «О» признано экстремистским в Беларуси.