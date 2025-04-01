Белорусы жалуются на фейковые опросы от имени Белорусского радио

На странные звонки с белорусских мобильных номеров якобы с Белорусского радио стали жаловаться радиослушатели «Первого национального канала». Белорусы говорят, что неизвестные представляются сотрудниками Белорусского радио, говоря, что проводят якобы анкетирование и изучают общественное мнение. При этом на «Первом национальном канале» это опровергают.