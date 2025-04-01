Белорусы жалуются на фейковые опросы от имени Белорусского радио

В Беларуси распространяется новое мошенничество, связанное с фейковыми опросами якобы от имени Белорусского радио, проинформировал телеграм-канал Министерства информации.
На странные звонки с белорусских мобильных номеров якобы с Белорусского радио стали жаловаться радиослушатели «Первого национального канала». Белорусы говорят, что неизвестные представляются сотрудниками Белорусского радио, говоря, что проводят якобы анкетирование и изучают общественное мнение. При этом на «Первом национальном канале» это опровергают.
— В действительности «Первый национальный канал» Белорусского радио никаких подобных опросов не проводит и тем более не собирает данные слушателе через телефонные обзвоны, — говорится в сообщении.
Белорусов призвали быть бдительными и не передавать мошенникам личные данные.
Тем временем книги Рю Мураками, Фредрика Бакмана и Норы Сакавич запретили распространять в Беларуси.
И Генпрокуратура сообщила, что изображение черного орла с буквой «О» признано экстремистским в Беларуси.