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В Омской области проснулись клещи — укушены уже 10 человек

Первые пострадавшие были зарегистрированы еще 27 марта.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 1 апреля, Управление Роспотребнадзора по Омской области предупредило омичей о начале сезона активности клещей. Хотя первые укушенные, по сообщению ведомства, были зарегистрированы еще 27 марта. Причем пострадали они в городе, на придомовых территориях в Кировском и Центральном административном округе.

В целом за период с 27 по 31 марта в медицинские учреждения по поводу укусов клещей обратились уже десять человек, в том числе шесть детей в возрасте до 17 лет. Нападению кровососущих членистоногих они подверглись на придомовых территориях и на дачах.

Также Роспотребнадзор напомнил, что опасными по клещевым инфекциям в Омской области считаются 15 районов: Тюкалинский, Горьковский, Тевризский, Знаменский, Тарский, Большеуковский, Большереченский, Усть- Ишимский, Муромцевский, Крутинский, Колосовский, Нижнеомский, Седельниковский, Саргатский, Омский, и сам город Омск.

Ранее мы писали, что к Радонице все омские кладбища обработают от клещей.