Россиянам рассказали, как сохранить бодрость весь день

Сохранить бодрость с утра и до вечера помогает правильный завтрак. Об этом «Ленте.ру» рассказал клинический нутрициолог, куратор проекта мэра Москвы «СЗС» Моника Амелькович.
Чтобы быть бодрым после пробуждения, эксперт советует выпивать сразу после сна один или два стакана теплой воды, так как за ночь организм теряет много жидкости. При этом завтракать желательно в течение часа после подъема в спокойной обстановке.
Для первого приема пищи Амелькович советует выбирать продукты, богатые жирами и белками. Тем, кто предпочитает есть овсянку, специалист рекомендует отдавать предпочтение цельнозерновым крупам, которые нужно варить 20−30 минут, а не кашам быстрого приготовления.
Помимо прочего, по мнению Амелькович, утренний кофе нужно пить не на голодный желудок, а через час после приема пищи. «Этот напиток раздражает слизистую и может спровоцировать обострение гастрита, к тому же содержит танины, которые мешают усвоению микроэлементов из еды», — добавила эксперт.
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