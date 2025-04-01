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С 1 апреля власти Дона ограничили продажу пиротехники

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ об ограничении на продажу пиротехники с 1 апреля. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Источник: РИА "Новости"

Решение было принято по рекомендации регионального оперативного штаба.

В частности, запрет распространяется на все виды торговли — розничную, по почте или через Интернет. Ограничения не касаются продажи хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня.

Контроль за исполнением указа возложен на департамент потребительского рынка области. Уже запланированы проверки по всему региону.

На заседании регионального штаба Юрий Слюсарь ранее обратился к руководству донской полиции с просьбой о содействии в работе по контролю соблюдения запрета.

Напомним, ограничения на применение пиротехники на Дону были введены 1 декабря 2023 года и потом неоднократно продлевались.