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Пешеходный мост на Петровской набережной останется закрытым до 20 апреля

Сроки ремонта пешеходного моста на Петровской набережной продлили. Как рассказали во вторник, 1 апреля, в пресс-службе городской администрации, подрядчик будет продолжать работы на объекте до 20 апреля.

В мэрии пояснили, что продление сроков ремонта связано с особыми условиями, которые требуются для их проведения. На смотровой площадке напомним, возникли проблемы с гидроизоляцией.

В рамках гарантийных обязательств специалисты подрядной организации должны будут обновить слой гидроизоляции швов над помещениями, которые расположены под пешеходной зоной. А для этого нужна сухая погода. Пешеходный мост закрыли на ремонт в начале марта. До этого доступ к объекту был ограничен из-за погодных условий.

Власти пришли к выводу, что использовать его зимой — в сезон ледяных дождей — небезопасно.