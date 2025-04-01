Пешеходный мост на Петровской набережной останется закрытым до 20 апреля

В мэрии пояснили, что продление сроков ремонта связано с особыми условиями, которые требуются для их проведения. На смотровой площадке напомним, возникли проблемы с гидроизоляцией.
В рамках гарантийных обязательств специалисты подрядной организации должны будут обновить слой гидроизоляции швов над помещениями, которые расположены под пешеходной зоной. А для этого нужна сухая погода. Пешеходный мост закрыли на ремонт в начале марта. До этого доступ к объекту был ограничен из-за погодных условий.
Власти пришли к выводу, что использовать его зимой — в сезон ледяных дождей — небезопасно.