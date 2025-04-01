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Краснодарские власти объяснили «перевернутый» флаг у Вечного огня

Власти Краснодара объяснили перевернутый флаг России тем, что это флаг Сербии.

КРАСНОДАР, 1 апр — РИА Новости. Муниципальный центр управления Краснодара опроверг информацию о том, что на портале администрации опубликован кадр с «перевёрнутым» флагом России, объяснив, что это флаг делегации из Сербии, посетившей Всероссийский форум в краевой столице.

Согласно опубликованному властями скрину, в сети возмущаются, что на официальном сайте администрации Краснодара опубликованы кадры с активистами у Вечного огня, которые держат «перевёрнутый» триколор.

«Видим в соцсетях возмущения по поводу “перевёрнутого” флага России на фото. Поясняем: фотография сделана на Всероссийском форуме “Пост № 1”, на который в Краснодар приезжала делегация из Сербии. На фото изображён флаг именно этой страны», — говорится в сообщении.