Краснодарские власти объяснили «перевернутый» флаг у Вечного огня

«Видим в соцсетях возмущения по поводу “перевёрнутого” флага России на фото. Поясняем: фотография сделана на Всероссийском форуме “Пост № 1”, на который в Краснодар приезжала делегация из Сербии. На фото изображён флаг именно этой страны», — говорится в сообщении.