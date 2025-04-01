В Калининградской области стартовал досрочный период ЕГЭ

В этот день учащиеся прошли испытания по трем предметам: письменную часть по иностранным языкам, биологию и физику. Результаты данных экзаменов станут известны до 18 апреля.
Экзаменационный процесс организован в лицее № 35 имени В. В. Буткова. Ранее в марте состоялись первые испытания: 25 марта выпускники сдавали русский язык, а 28 марта прошел экзамен по математике как базового, так и профильного уровня.
Впереди учащихся ждут следующие испытания:
— 4 апреля — устная часть по иностранным языкам;
— 8 апреля — информатика;
— 11 апреля — химия.
Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет присутствовать на основных экзаменах, с 14 по 21 апреля предусмотрены резервные дни, в которые можно будет сдать любой из предметов.
Как отметила министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва, выпускники имеют возможность выбрать удобный для себя период сдачи экзамена — досрочный или основной. «У выпускников одиннадцатых классов могут быть разные причины для того, чтобы пройти ЕГЭ заранее. Наша задача — это организовать возможность для всех желающих сдать экзамены в удобные для них этапы: досрочный или основной», — подчеркнула она.
Для справки, основной период проведения ЕГЭ запланирован на период с 23 мая по 4 июля. Что касается основного государственного экзамена (ОГЭ), его досрочный период пройдет с 22 апреля по 17 мая, а основной — с 21 мая по 2 июля.