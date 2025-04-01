В Калининградской области стартовал досрочный период ЕГЭ

Как отметила министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва, выпускники имеют возможность выбрать удобный для себя период сдачи экзамена — досрочный или основной. «У выпускников одиннадцатых классов могут быть разные причины для того, чтобы пройти ЕГЭ заранее. Наша задача — это организовать возможность для всех желающих сдать экзамены в удобные для них этапы: досрочный или основной», — подчеркнула она.