Ученый Татаринов: глобальное потепление превращает тундру в тайгу

«Потепление влияет тем, что на Полярный Урал, в Заполярье проникает очень много лесных видов, которые ранее встречались только в таежной зоне. Особенно этому способствует наличие так называемых линейных сооружений — железных дорог, газопроводов, они служат своеобразными квазиприродными коридорами, по которым южные насекомые, бабочки летят, заселяются, и наша северная фауна превращается таежную. Естественный облик нашей заполярной фауны меняется в сторону таежной. Здесь не только антропогенный фактор влияет, но и глобальное потепление климата. Остановить этот процесс нельзя в свете глобальных климатических изменений, хотим мы этого или нет, но наша заполярная фауна потихонечку превращается в таежную», — сообщил Татаринов в ходе презентации отчета по итогам проведенного в прошлом году мониторинга редких видов растений, животных и грибов в Коми.