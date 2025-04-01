Ученый Татаринов: глобальное потепление превращает тундру в тайгу

СЫКТЫВКАР, 1 апреля. /ТАСС/. Глобальное потепление и влияние деятельности человека постепенно превращают тундру в тайгу. В Арктику постепенно проникает очень много лесных видов растений и животных, которые ранее встречались исключительно в таежной зоне, сообщил журналистам ведущий научный сотрудник отдела экологии животных Института биологии Коми научного центра УрО РАН Андрей Татаринов.
«Потепление влияет тем, что на Полярный Урал, в Заполярье проникает очень много лесных видов, которые ранее встречались только в таежной зоне. Особенно этому способствует наличие так называемых линейных сооружений — железных дорог, газопроводов, они служат своеобразными квазиприродными коридорами, по которым южные насекомые, бабочки летят, заселяются, и наша северная фауна превращается таежную. Естественный облик нашей заполярной фауны меняется в сторону таежной. Здесь не только антропогенный фактор влияет, но и глобальное потепление климата. Остановить этот процесс нельзя в свете глобальных климатических изменений, хотим мы этого или нет, но наша заполярная фауна потихонечку превращается в таежную», — сообщил Татаринов в ходе презентации отчета по итогам проведенного в прошлом году мониторинга редких видов растений, животных и грибов в Коми.
Ученый также обратил внимание на другие угрозы для северной флоры и фауны — это вытаптывание почвы и растительного покрова при проезде техники. «Это вытаптывание людьми на туристических маршрутах, а Полярный Урал очень популярен среди туристов. Это также “перевыпас” северных оленей. Уровень негативного влияния на окружающую среду высокий», — отметил ученый.
Директор Федерального исследовательского центра «Коми научный центр УрО РАН» Светлана Дегтева также констатировала, что ученые фиксируют продвижение южных видов растений и животных на север и смещение арктических видов дальше на север, однако «масштабных исследований не проводилось».