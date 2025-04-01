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Парковки у Петергофа стали поминутными

С 1 апреля на двух городских парковках рядом с ГМЗ «Петергоф» начинает действовать сезонный тариф. Теперь водители смогут оплачивать стоянку поминутно, что сделает парковку более доступной в период туристического спада, сообщает правительство Санкт-Петербурга.

Изменения касаются стоянок на улице Прудовой у входов в Нижний парк и Верхний сад. С 1 ноября вернётся фиксированная плата — 200 рублей в сутки.

Кроме того, на автостоянке у Нижнего парка предусмотрены 8 мест для бесплатной выгрузки пассажиров автобусов в течение первых 15 минут.

Пока в Петергофе ищут способы сделать стоянки более доступными, в самом Петербурге водителям приходится мириться с высокими тарифами. Ранее «МК в Питере» писал о том, что Государственная Дума не поддержала законопроект, который предлагал разрешить регионам РФ предоставлять скидки на штрафы за неоплату парковки.