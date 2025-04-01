Парковки у Петергофа стали поминутными

Пока в Петергофе ищут способы сделать стоянки более доступными, в самом Петербурге водителям приходится мириться с высокими тарифами. Ранее «МК в Питере» писал о том, что Государственная Дума не поддержала законопроект, который предлагал разрешить регионам РФ предоставлять скидки на штрафы за неоплату парковки.