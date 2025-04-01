Ресторатор Виктор Гор назвал Ростов-на-Дону городом, где умеют делать шашлык

Эксперт добавил, что в донской столице также еще очень много вкусных блюд, которые обязательно стоит попробовать. Например, можно обратить внимание на фаршированного капустой и гречкой карпа. Ресторатор внес Ростов-на-Дону в топ-5 городов с наилучшей кухней.