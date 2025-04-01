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Ресторатор Виктор Гор назвал Ростов-на-Дону городом, где умеют делать шашлык

Ресторатор Виктор Гор назвал Ростов столицей шашлыка.

Источник: Комсомольская правда

Ростов-на-Дону — единственный город в стране, где умеют делать шашлыки. Такое мнение в подкасте Глеба Климентьева озвучил ресторатор и предприниматель Виктор Гор.

— Кто хочет настоящий гастрономический туризм, тому нужно в Ростов-на-Дону. Шашлыки умеют делать только в Ростове, — сказал Виктор Гор.

Эксперт добавил, что в донской столице также еще очень много вкусных блюд, которые обязательно стоит попробовать. Например, можно обратить внимание на фаршированного капустой и гречкой карпа. Ресторатор внес Ростов-на-Дону в топ-5 городов с наилучшей кухней.