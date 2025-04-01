Трансляцию матча «Факела» без зрителей проведут на Адмиралтейской площади

На 74-й минуте встречи полузащитник гостей Вендел получил красную карточку — бригада VAR обратила внимание на то, что он показал кому-то за воротами средний палец. После встречи главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил в эфире «Матч ТВ», что болельщики обзывали Вендела «макакой», «ухали» и даже один из воронежских футболистов якобы проявил расизм. Впоследствии обвинения были выдвинуты в отношении вице-капитана Сергея Божина, однако КДК не нашел нарушений в его действиях. Воронежская команда обжаловала решение комитета, но безуспешно.