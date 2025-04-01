Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Туле планируют провести военный парад в День Победы

Военный парад планируют провести в день празднования Дня Победы 9 мая в Туле.

Источник: © РИА Новости

ТУЛА, 1 апр — РИА Новости. Военный парад планируют провести в день празднования Дня Победы 9 мая в Туле, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«В День Победы основными площадками празднования остаются площадь Ленина, Казанская набережная, площадь Победы и Центральный парк. В повестке праздничных мероприятий — возложение цветов, военный парад, патриотический концерт “Честь и славу предков умножаем”, концертная программа», — говорится в сообщении.

Также на площади Победы, Казанской набережной и площади Ленина проведут прямую трансляцию Всероссийской минуты молчания, по окончании которой состоится акция «Синий платочек» и танцевальный флешмоб «Майский вальс».

По данным пресс-службы правительства Тульской области, кульминацией празднования Дня Победы будет праздничный салют, который организует 106-я воздушно-десантная дивизия.