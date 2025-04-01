В Туле планируют провести военный парад в День Победы

ТУЛА, 1 апр — РИА Новости. Военный парад планируют провести в день празднования Дня Победы 9 мая в Туле, сообщила пресс-служба регионального правительства.
«В День Победы основными площадками празднования остаются площадь Ленина, Казанская набережная, площадь Победы и Центральный парк. В повестке праздничных мероприятий — возложение цветов, военный парад, патриотический концерт “Честь и славу предков умножаем”, концертная программа», — говорится в сообщении.
Также на площади Победы, Казанской набережной и площади Ленина проведут прямую трансляцию Всероссийской минуты молчания, по окончании которой состоится акция «Синий платочек» и танцевальный флешмоб «Майский вальс».
По данным пресс-службы правительства Тульской области, кульминацией празднования Дня Победы будет праздничный салют, который организует 106-я воздушно-десантная дивизия.