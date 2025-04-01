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В лицей в омских Кузьминках выстроилась очередь, родители дежурили ночью

Желающих попасть в новую школу больше, чем мест в ней.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 1 апреля, в Омске стартовала приемная кампания в школы. Одна из них пользовалась у родителей повышенным спросом — в новый лицей в микрорайоне Кузьминки на Левом берегу выстроилась огромная очередь.

Как сообщил автор поста, размещенного в группе «Аварийный Омск» в соцсети «Вконтакте», чтобы записать своего ребенка в элитную школу, родители дежурили всю ночь и даже «создали какие-то списки»… Судя по последующим постам, в течение дня очередь только пребывала.

Напомним, новый лицей имеет химико-технологическую направленность. Школа оснащена самым современным оборудованием, здесь есть лаборатории, большая библиотека с читальным залом, открытое пространство с зоной коворкинга, актовый зал и спортзал. Лицей рассчитан на 1 122 места.

Ранее мы писали, что для того чтобы подать заявление в школу, стоять в очередях было необязательно. Черновик заявления можно было создать на «Госуслугах», а 1 апреля просто нажать на кнопку «отправить».