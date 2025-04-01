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7 месяцев в дикой природе: как в Крыму спасли собаку

Ей помогли неравнодушные люди.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Черная собака дратхаар
Источник: РИА "Новости"

Собака породы дратхаар семь месяцев скиталась в одиночестве и выживала в дикой природе, прежде чем обрести новых хозяев. Об этом пишет «Добро. Медиа».

Марта всю жизнь провела в лесах. Ее первый хозяин, пожилой мужчина, любил ее и заботился о ней, но скончался. Тогда собаку продали новому владельцу, который невзлюбил ее. В феврале 2024 года он выехал с питомцем в поля Адыгеи, где тот потерялся. Мужчина не стал искать животное и просто уехал.

Несколько месяцев Марта выживала в дикой природе. Преодолев много десятков километров и перебравшись через реку Кубань, она нашла автомобильную мойку в Краснодаре, где несколько дней выживала благодаря сотруднице, которая выносила ей еду. Забрать собаку домой или позвать на помощь людей женщина не решалась.

Помогла животному приехавшая в июне 2024 года на мойку волонтер Татьяна Культина. Марту отвезли к ветеринарам, которые спасли ее от истощения. Девушка искала прежних владельцев и людей для передержки. Но ни с тем, ни с другим не везло, и животное вернулось на автомойку.

Культина регулярно навещала Марту, однако однажды приехала и не обнаружила собаку. Оказалось, что неизвестные люди увезли животное на машине, так как им не понравилось, что бездомный пес сидит в людном месте. Девушка снова начала поиски, которые быстро увенчались успехом: в волонтерской группе она увидела объявление о том, что породистая собака прибилась к рыбному заводу в хуторе Копанском.

Тогда Культина забрала и поместила собаку на платную передержку и занялась поиском нового владельца. Тот быстро нашелся. Женщина несколько месяцев общалась с человеком, который действительно ценит породу и готов обеспечить Марте достойную жизнь.

Сейчас собака живет в Крыму. В любви и заботе она полностью восстановилась.

Ранее в Австрии нашли таксу, которая больше года выживает в дикой природе.