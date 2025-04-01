7 месяцев в дикой природе: как в Крыму спасли собаку

Марта всю жизнь провела в лесах. Ее первый хозяин, пожилой мужчина, любил ее и заботился о ней, но скончался. Тогда собаку продали новому владельцу, который невзлюбил ее. В феврале 2024 года он выехал с питомцем в поля Адыгеи, где тот потерялся. Мужчина не стал искать животное и просто уехал.