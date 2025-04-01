РЖД восстановили работу мобильного приложения после DDoS-атаки

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. РЖД после массированной DDoS-атаки восстановили работу мобильного приложения, сообщила компания.
Сайт и мобильное приложение РЖД перестали работать около 11.00 мск. РЖД позднее сообщили, что эти сервисы подверглись массированной DDoS-атаке, компания старается восстановить их работу. Отмечалось, что кассы на вокзалах работают штатно и продажа билетов в них идет в обычном режиме.
Позднее РЖД сообщили, что восстановили работу сайта.
«Работа приложения “РЖД Пассажирам” восстановлена. Из-за высокой нагрузки информация в нем может загружаться дольше обычного, но мы решаем эту проблему», — говорится в сообщении компании.