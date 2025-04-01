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РЖД восстановили работу мобильного приложения после DDoS-атаки

Работа мобильного приложения РЖД восстановлена после массированной DDoS-атаки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. РЖД после массированной DDoS-атаки восстановили работу мобильного приложения, сообщила компания.

Сайт и мобильное приложение РЖД перестали работать около 11.00 мск. РЖД позднее сообщили, что эти сервисы подверглись массированной DDoS-атаке, компания старается восстановить их работу. Отмечалось, что кассы на вокзалах работают штатно и продажа билетов в них идет в обычном режиме.

Позднее РЖД сообщили, что восстановили работу сайта.

«Работа приложения “РЖД Пассажирам” восстановлена. Из-за высокой нагрузки информация в нем может загружаться дольше обычного, но мы решаем эту проблему», — говорится в сообщении компании.