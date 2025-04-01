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Военком Ростовской области рассказал о распределении срочников весной 2025 года

Военком Ростовской области Игорь Егоров рассказал, где будут служить донские новобранцы.

Источник: Комсомольская правда

Новобранцев из Ростовской области по итогам весеннего призыва 2025 года направят на службу в части, расположенные в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Об этом на пресс-конференции сообщил военный комиссар региона, полковник Игорь Егоров.

— Призывная кампания пройдет с 1 апреля по 15 июня. Около половины молодых людей пройдут службу в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Новобранцы будут служить в Воздушно-космических, Воздушно-десантных силах, в Ракетных войсках стратегического назначения. Более 100 человек — в казачьей воинской части, еще 25 срочников отобраны в Президентский полк, — рассказал Игорь Егоров.

По словам военкома, этой весной в Вооруженные силы России планируют призвать больше 5 тысяч жителей Дона.

К слову, срочников не планируют посылать на территории Донбасса, Запорожья и Херсонской области. Эту информаци. озвучил заместитель губернатора Дмитрий Водолацкий.