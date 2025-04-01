Военком Ростовской области рассказал о распределении срочников весной 2025 года

— Призывная кампания пройдет с 1 апреля по 15 июня. Около половины молодых людей пройдут службу в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Новобранцы будут служить в Воздушно-космических, Воздушно-десантных силах, в Ракетных войсках стратегического назначения. Более 100 человек — в казачьей воинской части, еще 25 срочников отобраны в Президентский полк, — рассказал Игорь Егоров.