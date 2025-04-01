В Италии представили вино с «изобретением Да Винчи» на этикетке

Трентинское винодельческое хозяйство Tenuta san Leonardo, принадлежащее семье Гуэррьери Гонзага, представило новую лимитированную серию вина San Leonardo 2020 с изображением на этикетке инструмента, изобретение которого приписывают Леонардо да Винчи. Об этом сообщает Gambero Rosso.
Речь идет об изображении кольматоре — это специальный клапан, который предотвращает контакт вина с воздухом во время выдержки, защищая его от окисления. Доказательств того, что его изобретателем действительно был да Винчи, нет.
Разработкой дизайна для новой серии вина в рамках проекта Arte a San Leonardo занималась художница Линда Френьи Наглер.
Arte a San Leonardo — совместный проект винодельни и современных художников, которые создают уникальные произведения искусства, включая этикетки для вин. Реализуется с 2023 года.
Чтобы придумать дизайн этикетки, художница исследовала экспонаты музея San Leonardo, основанного в 1975 году маркизом Карло Гуэррьери Гонзага, — места, где хранятся десятки объектов, связанных с историей компании и местным сельским обществом. Художница выбрала пять объектов из числа экспонатов и преобразовала их в образы. Одним из таких образов стало изображение кольматоре.
Этикетки с кольматоре украсили 999 бутылок из серии Memorie di cose affidabili («Воспоминания о надежных вещах»).
San Leonardo 2020 — это вино урожая 2020 года, содержит 12,5% алкоголя и обладает деликатным, элегантным вкусом. Цвет — рубиновый, в аромате присутствуют ноты красных ягод, легкие специи и оттенки вишневого варенья.
Tenuta san Leonardo — известная в Италии винодельня. Она была создана на месте тысячелетнего монастыря, который был домом для ордена францисканцев (монахи-крестоносцы). Община выращивала сельскохозяйственные культуры, разводила животных и изготавливала инструменты для повседневной жизни, продавая излишки. Этот бизнес развивался со временем, и первое документальное упоминание о здоровье и экономических преимуществах вина San Leonardo датируется 1724 годом.
Семья Гуэррьери приобрела поместье в 1770 году. В начале XIX века поместье выращивало виноград для австрийского двора. В 1874 году на территории поместья была построена вилла. В своем нынешнем виде Tenuta san Leonardo была создана в 1982 году. Сегодня винодельня славится своими изысканными винами, получая высокие оценки критиков и признание по всему миру.