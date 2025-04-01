В Италии представили вино с «изобретением Да Винчи» на этикетке

Семья Гуэррьери приобрела поместье в 1770 году. В начале XIX века поместье выращивало виноград для австрийского двора. В 1874 году на территории поместья была построена вилла. В своем нынешнем виде Tenuta san Leonardo была создана в 1982 году. Сегодня винодельня славится своими изысканными винами, получая высокие оценки критиков и признание по всему миру.