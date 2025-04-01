Витебский зоопарк ищет хозяев двум медвежатам

В сообщении говорится, что Витебский зоопарк выхаживает двух маленьких медвежат, оставшихся без мамы, найденных и переданных ему экологами. Косолапым малышам всего около восьми недель, поэтому они временно нашли приют в зоопарке. Как отмечает директор зоопарка Ирина Орлова, уход за медвежатами — дело непростое, и в будущем они превратятся в мощных хищников. Из-за ограниченности пространства и наличия трех взрослых медведей, зоопарк не сможет оставить медвежат у себя на постоянное пребывание. Поэтому сейчас зоопарк тщательно выбирает надежный дом для подрастающих медвежат. Новым владельцам зоопарк на протяжении первого года жизни топтыгиных будет оказывать консультационную поддержку.