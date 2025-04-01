Витебский зоопарк ищет хозяев двум медвежатам. Об этом сообщает издание vitbichi.by.
В сообщении говорится, что Витебский зоопарк выхаживает двух маленьких медвежат, оставшихся без мамы, найденных и переданных ему экологами. Косолапым малышам всего около восьми недель, поэтому они временно нашли приют в зоопарке. Как отмечает директор зоопарка Ирина Орлова, уход за медвежатами — дело непростое, и в будущем они превратятся в мощных хищников. Из-за ограниченности пространства и наличия трех взрослых медведей, зоопарк не сможет оставить медвежат у себя на постоянное пребывание. Поэтому сейчас зоопарк тщательно выбирает надежный дом для подрастающих медвежат. Новым владельцам зоопарк на протяжении первого года жизни топтыгиных будет оказывать консультационную поддержку.
Имена малышам пока не давали — эту привилегию оставили их будущим опекунам.
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