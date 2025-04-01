В Калининграде хотят изменить маршрут троллейбуса № 2, горожан спросили, какой вариант лучше

После отмены автобуса № 33 в Калининграде хотят изменить маршрут троллейбуса № 2. Об этом предупреждает администрация города.
Пассажиров попросили в течение апреля проголосовать за самую удобную схему. Пройти опрос можно по ссылке.
На выбор есть три варианта:
- оставить всё как есть;
- пустить транспорт по Советскому проспекту;
- включить в маршрут Красную улицу в направлении центра города.
С 1 апреля до 31 мая в Калининграде отменят автобус № 33 и маршрутку № 75. В первый же день после введения изменений пассажиры пожаловались на давку в общественном транспорте.