Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде хотят изменить маршрут троллейбуса № 2, горожан спросили, какой вариант лучше

Проголосовать можно до конца апреля.

После отмены автобуса № 33 в Калининграде хотят изменить маршрут троллейбуса № 2. Об этом предупреждает администрация города.

Пассажиров попросили в течение апреля проголосовать за самую удобную схему. Пройти опрос можно по ссылке.

На выбор есть три варианта:

  • оставить всё как есть;
  • пустить транспорт по Советскому проспекту;
  • включить в маршрут Красную улицу в направлении центра города.

С 1 апреля до 31 мая в Калининграде отменят автобус № 33 и маршрутку № 75. В первый же день после введения изменений пассажиры пожаловались на давку в общественном транспорте.