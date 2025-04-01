Троицкий мост отремонтируют в два этапа. После открытия перед ПМЭФ движение по нему ограничат вновь

«Дорожный ремонт. В этом году будет и проходить много мероприятий, и много будет выполняться работ по ремонту. Уже сейчас выдали мы ордер на ремонт Московского проспекта. С сегодняшнего числа закрыт Троицкий мост на ремонт. Он будет ремонтироваться до 10 июня, когда начнется международный экономический форум. Мостовики временно уйдут. И в августе снова приступят к работе», — сказал Геращенко.