Троицкий мост отремонтируют в два этапа. После открытия перед ПМЭФ движение по нему ограничат вновь

Об этом 1 апреля во время конференции ТАСС сообщил глава Государственной административно-технической инспекции Алексей Геращенко. Ранее руководство «Мостотреста» говорило о планах закончить все работы в июне.
«Дорожный ремонт. В этом году будет и проходить много мероприятий, и много будет выполняться работ по ремонту. Уже сейчас выдали мы ордер на ремонт Московского проспекта. С сегодняшнего числа закрыт Троицкий мост на ремонт. Он будет ремонтироваться до 10 июня, когда начнется международный экономический форум. Мостовики временно уйдут. И в августе снова приступят к работе», — сказал Геращенко.
В конце марта директор СПб ГБУ «Мостотрест» Всеслав Воронин рассказывал журналистам о том, что решение о полном закрытии Троицкого моста для машин было принято для ускорения работ. По контракту крайний срок ремонта — октябрь 2025-го. Однако, по словам Воронина, городские власти поставили задачу завершить работы раньше и перекрытие моста для авто должно было помочь в этом.
Как рассказал Геращенко, в мае также будут проходить ремонтные работы на 18−19-й линиях Васильевского острова и Светлановском проспекте, в июне — на улице Савушкина. А в августе, после Дня ВМФ, планируют начать ремонтировать Невский проспект.
«Невский проспект… мы все видим, как требуется ремонт проезжей части, локально будет выполняться ремонт тротуаров. Сейчас там энергетики заканчивают перекладку своих сетей. В этот сезон Невский проспект будет ремонтироваться», — сказал Геращенко.
Ранее «Фонтанка» показала пробки в первый день перекрытия Троицкого моста для машин. Вместе с тем на нем организовано реверсивное движение для общественного транспорта и сохраняется пешеходная зона.