Диссоциальное расстройство личности: кто такие социопаты и в чем особенности их поведения

«У многих слово “социопат” сразу вызывает образ маньяка из фильма — гения зла, серийного убийцу, лишенного совести. Но это миф. Человек с антисоциальным расстройством личности не обязательно преступник. Да, у него может не быть глубокого понимания социальных норм — почему “так нельзя”. Но при этом он вполне осознает последствия: не хочет сесть в тюрьму, быть избитым или наказанным. Это не глупые люди, нарушающие закон из-за импульса — часто за их поступками стоит холодный расчет. Не каждый социопат опасен. И не каждый преступник — социопат. Это не демоны, не “антигерои”, а люди с нарушенными моделями мышления и поведения. Часто они сами страдают от своих особенностей и в ряде случаев готовы меняться», — заключил психиатр.