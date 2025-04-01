Посвящен 80-летию Победы: названа дата начала «Парада тюльпанов» в Крыму

Как сообщили в пресс-службе ботсада, в этом году выставка цветов будет посвящена 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. На Южном берегу Крыма представят более ста тысяч цветов. Среди них — тюльпаны-юбиляры, махровые и попугайные тюльпаны-хамелеоны, а также сорта, которые не были показаны ранее.