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Последние новости к вечеру 1 апреля 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 1 апреля 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 1 апреля — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 1 апреля 2025 года.

Кремль ответил на угрозы Трампа ввести вторичные пошлины на нефть

Источник: Reuters

Москва и Вашингтон ведут обсуждения по вопросу потенциального введения США вторичных пошлин на российскую нефть, сообщил Песков. Трамп ранее заявил, что санкции возможны, если не удастся заключить соглашение о прекращении огня на Украине.

ВС РФ освободили населенный пункт Разлив в ДНР

Источник: РИА "Новости"

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Разлив. Минобороны РФ сообщило, что российские бойцы зачистили около 400 строений и ликвидировали более 150 украинских военнослужащих в ходе десятидневного штурма населенного пункта.

Стубб призвал готовиться к восстановлению отношений с РФ

Источник: Reuters

Президент Финляндии отметил, что стране следует «морально подготовиться» к восстановлению отношений с Россией. Песков ответил на это, сказав, что РФ не стремилась портить связи с другими государствами, включая Финляндию.

В России появилась пятая женщина-миллиардер

Источник: Л’Этуаль

Татьяна Володина, контролирующая группу «Алькор и Ко», которая управляет сетями «Л’Этуаль» и «Подружка», вошла в список миллиардеров Forbes. Ее состояние оценили в $1,1 млрд.

Путин подписал закон о сдаче двух ОГЭ для поступающих в колледжи

Источник: Пресс-служба Президента России

Путин подписал закон об экспериментальном порядке сдачи ОГЭ в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Девятиклассники, поступающие в колледжи, сдадут только русский и математику, а поступающие в 10-й класс — экзамены в текущем формате.