Последние новости к вечеру 1 апреля 2025 года

Путин подписал закон об экспериментальном порядке сдачи ОГЭ в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Девятиклассники, поступающие в колледжи, сдадут только русский и математику, а поступающие в 10-й класс — экзамены в текущем формате.