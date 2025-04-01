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С 1 апреля в Ростовской области запретили продажу пиротехники

Юрий Слюсарь запретил продажу фейерверков и петард в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

С 1 апреля 2025 года в Ростовской области запретили продавать пиротехнику, исключение составляют только хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня. Соответствующий указ подписал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Донской глава утвердил решение по рекомендации оперативного штаба. Запрет касается всех видов торговли — розничной, по почте и через Интернет. Продавать пиротехнику нельзя будет на протяжении периода действия среднего уровня реагирования, введенного президентом России.

Контролировать исполнение новых требований должен областной департамент потребительского рынка. Также Юрий Слюсарь попросил о содействии ГУ МВД России по Ростовской области.

Напомним, ранее в Ростовской области до 1 декабря 2025 года был продлен запрет на запуск фейерверков и другой пиротехники. В этом случае ограничения не снимаются с декабря 2023 года.

Добавим, ранее жителей Дона предупредили об административной и даже уголовной ответственности, которая может грозить при использовании фейерверков и петард.