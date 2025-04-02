Мысли открытиями: VK запускает медиапроект Наука Mail

«Думаю, что очень важно популяризировать науку среди молодежи. Во-первых, это повышает интерес к учебе, в том числе и к естественным наукам — а нам очень важно, чтобы из общества в ученую среду постоянно тек ручеек высокомотивированных людей, от этого лучше и науке, и обществу в целом. Кроме того, информирование о передовых достижениях науки дает людям представление не только о том, как будут развиваться технологии в дальнейшем, но и куда движется общество», — сказал Максим Никитин, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией нанобиотехнологий Московского физико-технического института (национальный исследовательский университет), руководитель направления «Нанобиомедицина» Научно-технологического университета «Сириус». Также он добавил, что людям, интересующимся наукой, будет легче принимать важные решения как о своем будущем, так и о будущем своих детей и внуков.