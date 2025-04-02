Мысли открытиями: VK запускает медиапроект Наука Mail

VK запускает проект Наука Mail, который превратит сложные теории в интересные научные истории. Читателей ждут актуальные исследования и материалы об искусственном интеллекте, агрономии, робототехнике, биотехнологиях, космосе и других интересных темах, в которых помогут разобраться эксперты.
Медиапроект Наука Mail направлен на популяризацию науки и повышение интереса к научно-исследовательской тематике. По словам главного редактора Науки Mail Никиты Шульгина, перед редакцией стоит важная задача — сформировать проект, который покажет людям, что наука — это мир, в котором каждый может найти что-то свое.
Сложные теории, инновации и разработки зачастую кроют в себе увлекательные истории, которые позволяют зажечь в людях интерес к открытиям.
В новостях читатели смогут встретить комментарии именитых ученых и разработчиков, сотрудников университетов и исследовательских центров России, а также представителей промышленного сектора. Среди авторов:
- доктор физико-математических наук, профессор Сколковского института науки и технологий, руководитель лаборатории промышленно-ориентированного поиска материалов Александр Квашнин;
- кандидат технических наук, доцент, директор научно-образовательного центра «Полимерные и композиционные материалы SmartTextiles» Балтийского федерального университета им. И. Канта Ольга Молоканова (Москалюк);
- кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник группы «Квантовая оптика» Российского квантового центра Дмитрий Чермошенцев и многие другие.
«Думаю, что очень важно популяризировать науку среди молодежи. Во-первых, это повышает интерес к учебе, в том числе и к естественным наукам — а нам очень важно, чтобы из общества в ученую среду постоянно тек ручеек высокомотивированных людей, от этого лучше и науке, и обществу в целом. Кроме того, информирование о передовых достижениях науки дает людям представление не только о том, как будут развиваться технологии в дальнейшем, но и куда движется общество», — сказал Максим Никитин, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией нанобиотехнологий Московского физико-технического института (национальный исследовательский университет), руководитель направления «Нанобиомедицина» Научно-технологического университета «Сириус». Также он добавил, что людям, интересующимся наукой, будет легче принимать важные решения как о своем будущем, так и о будущем своих детей и внуков.
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