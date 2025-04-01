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Аисты вернулись в Беларусь с мест зимовки

В Беларуси заметили вернувшихся с зимовки аистов.

Источник: Комсомольская правда

Аисты вернулись в Беларусь с мест зимовки. Грациозных белых птиц заметили уже в нескольких регионах страны — под Гродно, в Витебске, Беловежской Пуще.

Удивительно, но, несмотря на теплую весну, аисты в этом году прилетели в традиционные сроки — конце марта — начале апреля. Тогда, как в 2022 году их возвращение зафиксировали уже 21 марта, а в 2023 году и вовсе 12 марта.

В напцпарке «Беловежская пуща» рассказали, что аисты уже, несмотря на погоду, приступили к ремонту своих жилых гнезд. Всего на территории национального парка и его охранной зоны их насчитывается более 140! Маленькие аистята в гнездах появятся уже в мае, а когда покинут осенью Беларусь, то вернутся в уже родную им пущу для создания собственных семей только через три-четыре года.

Ранее мы сообщали, что Витебский зоопарк ищет хозяев двум медвежатам.

А еще редкая соня встретилась белорусу в одном из районов страны.

Также синоптики сказали белорусам о потеплении свыше +20 градусов в первую неделю апреля: «Ветер стихнет, ожидается очень хорошая погода».