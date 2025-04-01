Аисты вернулись в Беларусь с мест зимовки

В напцпарке «Беловежская пуща» рассказали, что аисты уже, несмотря на погоду, приступили к ремонту своих жилых гнезд. Всего на территории национального парка и его охранной зоны их насчитывается более 140! Маленькие аистята в гнездах появятся уже в мае, а когда покинут осенью Беларусь, то вернутся в уже родную им пущу для создания собственных семей только через три-четыре года.