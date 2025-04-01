Аисты вернулись в Беларусь с мест зимовки. Грациозных белых птиц заметили уже в нескольких регионах страны — под Гродно, в Витебске, Беловежской Пуще.
Удивительно, но, несмотря на теплую весну, аисты в этом году прилетели в традиционные сроки — конце марта — начале апреля. Тогда, как в 2022 году их возвращение зафиксировали уже 21 марта, а в 2023 году и вовсе 12 марта.
В напцпарке «Беловежская пуща» рассказали, что аисты уже, несмотря на погоду, приступили к ремонту своих жилых гнезд. Всего на территории национального парка и его охранной зоны их насчитывается более 140! Маленькие аистята в гнездах появятся уже в мае, а когда покинут осенью Беларусь, то вернутся в уже родную им пущу для создания собственных семей только через три-четыре года.
Ранее мы сообщали, что Витебский зоопарк ищет хозяев двум медвежатам.
А еще редкая соня встретилась белорусу в одном из районов страны.
Также синоптики сказали белорусам о потеплении свыше +20 градусов в первую неделю апреля: «Ветер стихнет, ожидается очень хорошая погода».