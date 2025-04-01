Прокуратура обвинила осужденного маньяка-душителя Миргорода в убийстве еще 16 человек

Молодой Миргород хотел стать инженером, но на втором курсе бросил Институт стали и сплавов. Вместо учебы начал развозить грузы, поскольку за это хорошо платили. ~Впервые убил, когда ему было чуть больше 20 лет, в 2002 году.~ Тогда Миргород познакомился на улице с 25-летней менеджером, приехавшей из Минска. Парень сказал, что у него день рождения, и девушка привела его к себе в гости. На следующий день ее нашли мертвой в квартире, жертва была связана, на шее будущий «серийник» оставил удавку. Вдобавок он успел вынести из дома ценные вещи.