На Кубани опровергли сообщения о выплатах беременным школьницам

«Внимание, фейк! В Telegram-каналах, соцсетях и некоторых СМИ распространяется информация, якобы губернатор Краснодарского края подписал постановление о новой выплате при рождении ребенка. А в некоторых СМИ публикации вышли с “доработанным” заголовком, что выплаты полагаются беременным школьницам», — говорится в сообщении.