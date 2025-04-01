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На Кубани опровергли сообщения о выплатах беременным школьницам

Постановление главы Кубани о выплатах беременным школьницам оказалось фейком.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОДАР, 1 апр — РИА Новости. Оперштаб Краснодарского края опроверг информацию о том, что губернатор региона подписал постановление, где якобы сообщается о новой выплате для беременных школьниц.

«Внимание, фейк! В Telegram-каналах, соцсетях и некоторых СМИ распространяется информация, якобы губернатор Краснодарского края подписал постановление о новой выплате при рождении ребенка. А в некоторых СМИ публикации вышли с “доработанным” заголовком, что выплаты полагаются беременным школьницам», — говорится в сообщении.

Уточняется, что само фальшивое постановление разослали редакциям по почте. Однако даже в поддельном документе не идёт речь о выплатах беременным школьницам.

При этом о настоящих мерах поддержки семей с детьми на Кубани власти предлагают ознакомиться на официальном сайте министерства труда и социального развития Краснодарского края.