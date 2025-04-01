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Жители Судака обратились к властям Крыма с просьбой построить приют для животных

Жители Судака обеспокоены ситуацией с бездомными собаками.

Источник: Комсомольская правда

Жители Судака выразили обеспокоенность ситуацией с бездомными собаками и обратились к властям Крыма с просьбой создать для животных приют. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщила Ирина Кивико, заместитель председателя Совета министров республики.

Она отметила, что проблема бездомных собак в городе и селе Солнечная Долина действительно является актуальной, но для рассмотрения предложения местных жителей о создании приюта потребуется время.

«Жители озвучили идею строительства приюта для бездомных собак, но для проработки этого вопроса нужно время», — сказала Кивико.